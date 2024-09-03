Üye Girişi
Haberler

Dilruba hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4.5 yıl hapis cezası istendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu bugün hakim karşısına çıkıyor. Halkı kin düşmanlığa tahrik suçlamasıyla Dilruba Kayserilioğlu için 4.5 yıla kadar hapsi istendi.

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 30 Ağustos'ta tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu bugün hakim karşısında. Kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla hakkında jet iddianame hazırlanan Kayserilioğlu "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETMİŞTİ

Dilruba'nın tutukluluğuna kamuoyundan tepkiler devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba'yı geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu Aliağa Şakran Cezaevi'nde ziyaret etmiş ve "Dilruba'nın tutukluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız, despotsunuz demektir" ifadelerini kullanmıştı.

18 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

18 gündür tutuklu bulunan Dilruba, aynı gece 02.00-03.00 sularında cezaevinden tahliye edilmişti. Dilruba'nın tahliyesine ilişkin gerekçeli kararın henüz çıkarılmadığı ifade edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Güncel İzmir

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

 Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

 Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş

Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş
Bu gece yarısından itibaren otogaza 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren otogaza 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
500

Yorumlar (8)

mehmet demirtaş:

adalet yerini buldu . atalarımız ne demiş .eline ,diline ,beline sahip çıkacaksın ...

78
114
yanıtYanıtla
Sefa Altun:

PEKİ HALKİ EKONOMİK TAHRİKE BIRAKMANIN SUCU NE ACABA;;;;-)

78
42
yanıtYanıtla
Harun Koraltan:

Kızım hangi ilin milletvekili olmak istersin ya da hangi belediyenin başkanı olmak istersin

54
32
yanıtYanıtla
Brh atr:

haklı konumda haksız olmak ders niteliğinde olay,üslubunda dikkatli olacaksın içindeki kin bir adım öne çıkmayacak yoksa bu şekil olur

20
7
yanıtYanıtla
Seyhmus Aydin:

CHP sahip çıktı ona

14
4
yanıtYanıtla
Bidüşün:

Kimse kimseye hakaret etmesin, sözleri hiç hoş değil, kötü söz sahibinindir, lakin hırsızlık yapan insanları eşinin yanında döven yaralayan trafik kazalarında içkili araba kullanıp ölüme sebep olan insanlar elini kolunu sallayarak dışarda geziyor, suçlara verilen cezalar adil değil. Yeni Anayasa yapılmalı hemde çok acil

10
5
yanıtYanıtla
Cemal Güneş:

dilruba'nın o tatlı diline kurban.. çekemeyenler çatlasın patlasın

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? 3 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title