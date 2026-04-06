Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşerek hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri defnedildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden işçiler Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda'nın cenazeleri toprağa verildi.

Olayda yaşamını yitiren Mayda'nın (44) cenazesi, morgdan alınarak Gebze Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirildi. Yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından Mayda'nın cenazesi, Gebze Belediyesi Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Gebze Belediyesi Mezarlıklar Müdürü İslam Özdağ, belediye personeli ile vatandaşlar katıldı.

Tamer Aydoğdu (49) için Körfez ilçesindeki Esentepe Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aydoğdu'nun ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Aydoğdu'nun cenazesi, Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayrıca, Kardaş ve Mayda için de gıyabi cenaze namazı kılınan törene, Aydoğdu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile vatandaşlar katıldı.

Kardaş'ın (53) cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Kandıra Döngelli Mahallesi Karaaliler'deki babaevine getirildi. Kardaş'ın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Evin önünde kılınan namazın ardından Kardaş'ın cenazesi, Karaaliler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dilovası ilçesinde dün çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmüş, hastaneye kaldırılan Aydoğdu, Kardaş ve Mayda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tarık Korkmaz ise taburcu edilmişti.