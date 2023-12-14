Dilovası'nda tırda düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir tırda saklanan 2 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı. Göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, tırda kolilerin içine saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde boşaltılan bir tırdaki kolilerin içinde yabancı uyruklu 2 kişinin saklandığı fark edildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.