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Dilovası'nda istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Dilovası'nda istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde K.A idaresindeki 34 HB 5095 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel

Dilovası İstanbul Kocaeli Güncel Haberler

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