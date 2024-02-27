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Dilovası'nda devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde konteyner yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden H.E. (58) idaresindeki 34 JH 3991 plakalı konteyner yüklü tır, Anadolu Otoyolu Dilovası gişeleri bağlantı yolu girişinde bariyerlere çarparak devrildi.

Tırda sıkışan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Dilovası İtfaiye Kocaeli Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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