Kocaeli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangın sonrası dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangında hasar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi 107. Sokak'ta 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla binadan dışarıya çıkan ve dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlileri ayakta müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıysa söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral