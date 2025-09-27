Dilovası'nda Aile Akademisi hizmet vermeye başladı

Dilovası'nda çiftlere evlilik öncesi ve sonrasında hizmet verecek "Aile Akademisi" açıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde kurulan akademi, Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi, Kocaeli Dernekler Federasyonu (KOCADEF) ve Üsküdar Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirildi.

"Sağlıklı ilişkiler, güçlü evlilikler" projesine ev sahipliği yapacak akademi, evlilik öncesinde ve sonrasında çiftlere hizmet verecek.

Açılışta konuşan KOCADEF Başkanı Bahriye Geredeli, proje için pilot bölge seçilen Dilovası'nda güzel adım attıklarını belirterek, "Aile Akademisinde eğitimlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle genç çiftlere ve ailelere rehberlik etmekten onur duyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Metin Kubilay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Aile Yılı" ilan etmesi dolayısıyla akademiye ve aileye önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da akademinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Açılışa, Vali Yardımcısı Olgun Öner, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.