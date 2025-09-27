Haberler

Dilovası'nda Aile Akademisi hizmet vermeye başladı

Dilovası'nda Aile Akademisi hizmet vermeye başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilovası'nda çiftlere evlilik öncesi ve sonrasında hizmet verecek "Aile Akademisi" açıldı.

Dilovası'nda çiftlere evlilik öncesi ve sonrasında hizmet verecek "Aile Akademisi" açıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde kurulan akademi, Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi, Kocaeli Dernekler Federasyonu (KOCADEF) ve Üsküdar Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirildi.

"Sağlıklı ilişkiler, güçlü evlilikler" projesine ev sahipliği yapacak akademi, evlilik öncesinde ve sonrasında çiftlere hizmet verecek.

Açılışta konuşan KOCADEF Başkanı Bahriye Geredeli, proje için pilot bölge seçilen Dilovası'nda güzel adım attıklarını belirterek, "Aile Akademisinde eğitimlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle genç çiftlere ve ailelere rehberlik etmekten onur duyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Metin Kubilay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Aile Yılı" ilan etmesi dolayısıyla akademiye ve aileye önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da akademinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Açılışa, Vali Yardımcısı Olgun Öner, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United'a büyük şok! Kritik maçta kabusu yaşadılar

Manchester United'a büyük şok! Kritik maçta kabusu yaşadılar
Tuğberk Yavuz'dan annesi Güllü'ye en acı veda! 'Helal olsun' haykırışı yürekleri yaktı

Sanatçı anneye en acı veda! Haykırışları yürekleri yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.