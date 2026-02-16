CHP'li Başarır: "Dilovası Faciasının Üzerinden Tam 100 Gün Geçti, Hala Yargılama Başlamadı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Dilovası faciasının üzerinden tam 100 gün geçti, hala yargılama başlamadı. Bu, göz göre göre gelen bir iş cinayeti değil mi? Unutulmamalıdır ki imza atan, denetlemeyen, görmezden gelen herkes sorumludur. ve en az onlar kadar, adaletin sağlanmasını geciktirenler de sorumluluk taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Başarır, Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başarır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, iş cinayetlerinde sorumluların korunduğu bir düzeni hak etmiyor. Bu düzene hep birlikte karşı çıkmalı, suskun kalmamalıyız. Dilovası faciasının üzerinden tam 100 gün geçti; hala yargılama başlamadı. Hayatını kaybeden 3'ü çocuk 7 işçinin aileleri 'Adalet nerede, sorumlular neden yargılanmıyor?' diye soruyor. Kanunları yok sayanlar, yıkım kararını uygulamayanlar, şikayetleri görmezden gelenler, gerekli denetimleri yapmayanlar ve yangın güvenliğini sağlamayanlar zincirleme bir ihmalin parçası değil mi? Bu, göz göre göre gelen bir iş cinayeti değil mi? İtfaiye raporu varsa buna kim imza attı? Ruhsatı kim ve hangi koşullarda verdi? Soruşturmanın başında görevden alınan İŞKUR ve SGK müdürleri neden yeniden görevlerine döndü? Unutulmamalıdır ki imza atan, denetlemeyen, görmezden gelen herkes sorumludur. ve en az onlar kadar, adaletin sağlanmasını geciktirenler de sorumluluk taşımaktadır."