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Dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri bile şaşırttı: Kentte ilk kez böylesini gördük

Güncel Haberler

Yalova'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyonda, parkta yakalanan 64 yaşındaki S.G.'nin üzerinde 12 bin lira bulundu. Zabıta ekipleri, kentte ilk kez üzerinden 12 bin lira gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirtip vatandaşları uyardı.

Kent merkezinde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Cevdet Aydın Parkı'nda yakalanan S.G.'nin üzerinden 12 bin lira çıktı.

EKİPLER BİLE ŞAŞIRDI

Tutanakla paraya el koyulurken, dilenen S.G.'ye 'Kabahatler Kanunu' gereğince 277 lira ceza uygulandı. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentte ilk kez üzerinden 12 bin lira gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirtip, herkesin duygu sömürüsüne karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İşte dilencinin üzerinden çıkan o paralar;

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 12 BİN LİRA ÇIKTI

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 12 BİN LİRA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zabıta Müdürlüğü Yalova Zabıta Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

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