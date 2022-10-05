Dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri bile şaşırttı: Kentte ilk kez böylesini gördük
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Yalova'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyonda, parkta yakalanan 64 yaşındaki S.G.'nin üzerinde 12 bin lira bulundu. Zabıta ekipleri, kentte ilk kez üzerinden 12 bin lira gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirtip vatandaşları uyardı.
Kent merkezinde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Cevdet Aydın Parkı'nda yakalanan S.G.'nin üzerinden 12 bin lira çıktı.
EKİPLER BİLE ŞAŞIRDI
Tutanakla paraya el koyulurken, dilenen S.G.'ye 'Kabahatler Kanunu' gereğince 277 lira ceza uygulandı. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentte ilk kez üzerinden 12 bin lira gibi yüklü miktar çıkan dilenci ile karşılaştıklarını belirtip, herkesin duygu sömürüsüne karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.
İşte dilencinin üzerinden çıkan o paralar;