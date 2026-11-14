Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dilek Kaya İmamoğlu, YENİ Parti kurultayını 'yeni başlangıç' olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dilek Kaya İmamoğlu, YENİ Parti kurultayını 'yeni başlangıç' olarak niteledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dilek Kaya İmamoğlu, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'na ilişkin paylaşımında 'yeni bir başlangıç' mesajı verdi. İmamoğlu, Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmesiyle umudun güçlendiğini belirterek daha adil, özgür ve demokratik Türkiye vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'na ilişkin paylaşımında, "Bu ülkenin geleceğine inanan, değişimden ve umuttan vazgeçmeyen herkes için yeni bir başlangıç olsun" dedi.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, katıldığı YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dilek Kaya İmamoğlu, "TürkiyeYenileniyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

" Türkiye'nin yarınlarına umutla baktığımız, değişime ve demokrasiye inancımızı hep birlikte büyüttüğümüz yeni bir dönemin heyecanını Ankara'da yaşıyoruz.

YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda, daha adil, daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye umudunun büyüdüğüne tanıklık ediyoruz. Sayın Özgür Özel'in YENİ Parti Genel Başkanı seçilmesiyle bu umut ve kararlılık daha da güçleniyor.

Bu ülkenin geleceğine inanan, değişimden ve umuttan vazgeçmeyen herkes için yeni bir başlangıç olsun."

Kaynak: ANKA
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
A Milli Takımımız için bir ihtimal daha var15

A Milli Takımımız için bir ihtimal daha var
Uğurcan Çakır'a dev talip30

Uğurcan Çakır'a dev talip!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da 'platonik aşığım' diyen saldırganın 8 kez bıçakladığı Nurseli Sezer konuştu: En ağır cezayı almasını istiyorum

Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı! Ölümden dönen kadın konuştu
Etiyopya ile Eritre arasında Badme'de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi

Bir bölgedeki savaş yeniden alevlendi! Sınırda şiddetli çatışmalar
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yol çöktü! 6 metre derinliğinde obruk oluştu

Ana bulvarda yol çöktü! Ortaya 6 metrelik dev çukur çıktı
Fenerbahçe'nin İsrail takımlarıyla oynayacağı iç saha maçlarının yeri belli oldu

İç sahadaki iki maçını Almanya'da oynayacaklar
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı CHP programında gazetecilere saldırı iddiası! Darp raporu alıp şikayetçi oldular

Basın alanı tartışması büyüdü! Gazeteciler darp raporu aldı
Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! O anlar kask kamerasında

Trafikte motokuryeye bıçak çekti: Senin boğazını keseceğim
Türkiye’de bir ilk! Otomobil silah sayıldı, 28 yıl hapis cezası verildi14

Trafikteki tüm sürücüler dikkat! Mahkeme artık bunu silah sayıyor