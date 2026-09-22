Dilek Kaya İmamoğlu, Turgutlu'daki okul saldırısına 'Daha ne olması bekleniyor?' dedi

(İSTANBUL) - Dilek Kaya İmamoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin, "Çocuklarımızın güvenliği için daha ne olması bekleniyor?" diye sordu. İmamoğlu, okulların ve çevrelerinin güvenliğini sağlamanın devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Dilek Kaya İmamoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Okullar, çocuklarımızın ailelerinden sonra kendilerini en güvende hissetmeleri gereken yerlerdir. Bir çocuk okula giderken can güvenliğinden endişe ediyorsa, hepimizin durup çok ciddi biçimde düşünmesi gerekir. Bu kaçıncı okul saldırısı? Daha kaç çocuğumuz şiddetin hedefi olacak? Daha kaç aile, çocuğunu okula gönderirken 'Sağ salim dönecek mi?' korkusunu yaşayacak? Bu sabah Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşanan saldırı yine hepimizi derinden sarstı. Çocuklarımızı koruyamamanın, onlara güvenli bir eğitim ortamı sağlayamamanın derin üzüntüsü ve endişesi içindeyiz. Okulların ve çevrelerinin güvenliğini sağlamak devletin en temel sorumluluklarından biridir.

Bu sorumluluk ertelenemez, ihmale bırakılamaz. Yaşanan her olayın ardından yalnızca üzülmek, kınamak ve bir sonraki acıyı beklemek kabul edilemez. Yetkililere ve yöneticilere soruyoruz: Çocuklarımızın güvenliği için daha ne olması bekleniyor? Her olayın ardından aynı soruları sormaktan, aynı acıları yaşamaktan yorulduk. Çocuklarımızın can güvenliği hiçbir gerekçenin, hiçbir ihmalin, hiçbir gecikmenin gölgesinde bırakılamaz. Saldırıda yaralanan tüm öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yoğun bakımda tedavileri süren evlatlarımızdan gelecek iyi haberleri umutla bekliyoruz. Çocuklarımızı korumak bir tercih değil, en temel sorumluluktur. Bir çocuğumuzu daha ihmale, şiddete ve güvensizliğe kurban vermeye tahammülümüz yok."

Kaynak: ANKA