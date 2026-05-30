Dilek Kaya İmamoğlu: Seçilmiş İrade Asla Yalnız Değildir

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Ankara'daki bayramlaşma programına ilişkin sosyal medyadan destek mesajı yayımladı.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Ankara'daki bayramlaşma programına ilişkin, "Sandığa ve geleceğe sahip çıkan yüz binlerin bu sarsılmaz duruşu, tek bir gerçeği haykırıyor: Bu ülkede Cumhuriyet de, onun değerlerini savunan seçilmiş irade de asla yalnız değildir" dedi.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in bugünkü Ankara programından görseller paylaşarak destek mesajı verdi. Kaya İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sandığa ve geleceğe sahip çıkan yüz binlerin bu sarsılmaz duruşu, tek bir gerçeği haykırıyor: Bu ülkede Cumhuriyet de, onun değerlerini savunan seçilmiş irade de asla yalnız değildir. Atatürk'ün mücadelesine inanarak meydanları dolduran bu kalabalık, adalete olan açlığın en net ifadesidir. Korku duvarlarını yıkanların bu inancıyla, her zaman olduğu gibi tarihin doğru yerinde durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
