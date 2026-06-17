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Dilek Kaya İmamoğlu: Arınmadan Söz Edenler Önce Vicdanlarına Bakmalıdır

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CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 'arınma' söylemlerine tepki göstererek, 'İftiralarla, karalama kampanyalarıyla ve siyasi hesaplarla onu da temsil ettiği umutları da kirletemeyeceksiniz' dedi.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Arınmadan söz edenler önce vicdanlarına bakmalıdır. Ekrem İmamoğlu milletine hizmet etmek için çıktığı yoldan geri adım atmamıştır. İftiralarla, karalama kampanyalarıyla ve siyasi hesaplarla onu da temsil ettiği umutları da kirletemeyeceksiniz" dedi.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"'Arınma' söylemleriyle ortaya çıkanlar önce hukuk ve adalet konusunda konuşmalıdır. Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisnadır. Buna rağmen İBB davasında, haklarında ortaya konmuş kesinleşmiş bir hüküm bulunmadan, isnat edilen suçların dayanaksız olduğu ve aylar sonra hazırlanan iddianamenin her geçen gün çöktüğü açıkça görülmesine rağmen, ülkesine ve milletine hizmet etmek için yola çıkmış insanlar 15 aydır tutuklu. Bunu herkes görüyor, biliyor ancak ne yazık ki birçok kişi susmayı tercih ediyor."

"SİYASALLAŞMIŞ BİR YARGI, BİR GÜN HERKESİN KAPISINI ÇALABİLİR"

Yargının bağımsızlığını savunmayan her siyasetçi şunu bilmelidir ki siyasallaşmış bir yargı, bir gün herkesin kapısını çalabilir. Gerçekten konuşmak isteyenler, sadece bir gün Silivri'ye gelsin. Orada yaşananları görsün, insanların yaşadıklarına tanıklık etsin, sonra bu konuşmaları yapsın. Arınmadan söz edenler önce vicdanlarına bakmalıdır. Ekrem İmamoğlu milletine hizmet etmek için çıktığı yoldan geri adım atmamıştır. İftiralarla, karalama kampanyalarıyla ve siyasi hesaplarla onu da temsil ettiği umutları da kirletemeyeceksiniz."

Kaynak: ANKA
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