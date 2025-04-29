Dilber Ay'ın Kabri Yenilendi ve Mezarı Başında Anıldı

Dilber Ay'ın kabri yenilendi

-Mezarı başında anıldı

DÜZCE - Düzce'nin yetiştirdiği önemli ses sanatçılarından birisi olan Dilber Ay ölümünün 6. Yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Türkiye'nin değerli ses ve sinema sanatçılarından birisi olan ve geçirdiği kalp krizi sonrasında 2019 yılında hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 6 yılda hala şarkıları hafızalarda yer alırken, Düzce Valisi Selçuk Aslan vefatının 6. yıldönümü sebebi ile Dilber Ay'ın kabrini ziyaret etti. Olumsuz kış şartlarında hasar gören kabri Düzce Valiliği tarafından yenilenen, Türk halk müziğine ve sanat dünyasına unutulmaz eserler kazandıran Dilber Ay'ı rahmet ve şükranla andıklarını belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Dilber Ay ablamız tüm Türkiye'nin sevdiği Türkiye'nin kendine ait hissettiği kendinden gördüğü bir sanatçımız olarak Türkiye'nin ablası, bacısı ve annesi yatıyor. Bizde gerek Devlet olarak gerek Düzceliler olarak gerek Selçuk Aslan olarak Dilber Ay'a karşı vefa borcumuz olduğu kanaatindeyim. İlk kabri meteorolojik şartlar sebebi ile zarar görmüş. Zaman zaman sorunlar oluşmuş. Düzceli hemşehrilerimizin hemşehrilik abidesi olarak hediyesi gibi kabrini yeniden yaptık. Nur içinde yatsın diyoruz" ifadelerini kullandı.