Dilara'nın cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet

ELAZIĞ'da kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulunan 1 çocuk annesi Dilara Günana'nın (25) öldürülmesine ilişkin davada sanık Volkan Kaplan'a ağırlaştırılmış müebbet, babası Yaşar Kaplan'a 2 yıl hapis cezası verildi.

Kent merkezinden 6 Mayıs 2024'te akrabasının çağırdığı merkeze bağlı Sedeftepe köyüne giden Dilara Günana'dan haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Günana'nın cansız bedeni, 12 Mayıs'ta Sedeftepe köyünde toprağa gömülü halde bulundu. Soruşturma kapsamında Günana'nın akrabaları Volkan Kaplan ile babası Yaşar Kaplan ve 2 şüpheli, gözaltına alındı; olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Günana'nın cenazesi Tunceli'de defnedilirken, Volkan ve Yaşar Kaplan tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Elazığ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Volkan Kaplan, suça iştirakten yargılanan babası Yaşar Kaplan, taraf avukatları ve Günana'nın yakınları katıldı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Volkan Kaplan'a 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silah kullanma' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Yaşar Kaplan da 'Suç delillerini gizleme' suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

