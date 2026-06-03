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Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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İzmir Çeşme'de, fenomen Dilan Polat'ın korumalığını yapan Cihan Polat, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını yapan Cihan Polat (37), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni de olan Cihan Polat'a kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Cihan Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Cihan Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Dilan Polat yaşananları gözyaşları içinde anlattığı videoyu, sanal medya hesabından paylaştıktan bir süre sonra kaldırdı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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