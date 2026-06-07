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Dilan Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusuyla, Ankara Sulh Ceza Hakimliği, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. Karar BTK'ya iletildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, karar kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındı. Kararın uygulanabilmesi için gerekli bildirimler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletildi.

Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sosyal medya platformu tarafından uygulanmasının beklendiği ve Bakanlığın süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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