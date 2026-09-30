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Dilan Polat, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınıp Anadolu Adliyesi'ne getirildi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Dilan Polat hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Dilan Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Kaynak: AA
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