Dilan Karaman'ın Ölümü Şüpheli Bulundu: Diyarbakır Barosu Süreci Takip Edecek

(DİYARBAKIR) -Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanan gazeteci Dilan Karaman'ın intihar ettiği yönündeki iddialar üzerine Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, ölümün "şüpheli" olduğunu belirterek sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Gazeteci Dilan Karaman, 11 Kasım'dan bu yana kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tutuluyordu. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirilen Karaman'ın ölümü, bazı çevrelerde intihar iddialarına yol açtı. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, yaptığı açıklamada bu iddialara dikkati çekerek, kadın ölümlerinin münferit olaylar olmadığını, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, sistematik şiddet ve cezasızlık politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı. Kadın Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteci, kadın özgürlük mücadelesinin aktif bir öznesi olan Dilan Karaman'ın şüpheli biçimde yaşamını yitirdiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 11 Kasım'dan bu yana yoğun bakımda tedavi altında olan Karaman'ın ölümü, kamuoyuna 'kalp krizi' olarak yansısa da kadınların şüpheli ölümlerinin çoğu kez 'intihar' ya da 'ani ölüm' şeklinde kayıt altına alınmasının ülkemizdeki cezasızlık ve kadın düşmanı iklimle doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. Kadınların yaşam hakkı, beden bütünlüğü ve güvenlik hakkı devletin koruma yükümlülüğü altındadır. Bu nedenle Dilan Karaman'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın ivedilikle, şeffaflıkla ve titizlikle yürütülmesi; varsa ihmali, sorumluluğu veya etkisi bulunan kişi ya da yapıların açığa çıkarılması; etkin, bütünlüklü ve bağımsız bir soruşturma sürecinin işletilmesi gerekmektedir.

Kadınların şüpheli ölümlerinin münferit olmadığı; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, sistematik şiddetin ve cezasızlık politikasının bir sonucu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu bağlamda, "intihar" olarak sunulan kadın ölümlerinin de politik olduğunun altını çiziyoruz.Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, Dilan Karaman'ın ölümüyle ilgili sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, etkin soruşturma yürütülmesi için gerekli hukuki desteği sunacağımızı, kadınların yaşam hakkını tehdit eden şüpheli ölümlere ve tüm hak ihlallerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi bildiririz.Dilan Karaman'ın ailesine, yakınlarına, meslektaşlarına ve mücadele arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."