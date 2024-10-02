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Uçakta olay çıkaran İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma açıldı

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Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferinde kedisini taşıma çantasına koymayı reddeden şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından soruşturma açıldı. Olay sonrası uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinde polis eşliğinde uçağı terk eden Dörter, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koymayı reddedip kabin memuruyla tartışan şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma başlatıldı. İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter'e, şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Dörter hakkındaki soruşturmanın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

Uçakta olay çıkaran İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma açıldı

NE OLMUŞTU?

Dilan Çıtak Dörter 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Dörter'in tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti. Kabin memuru havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi olmuş, Dörter ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.

Uçakta olay çıkaran İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak hakkında soruşturma açıldı
Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

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Yorumlar (1)

cemalettin acar :

sadece ve sadece ,babasının soyadı ile biryerlere geldiğini düşünen hanıefendi,herkes için uygulanan kurallara karşı çıkmakla neyi amaçlıyor anlamıyorum.

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