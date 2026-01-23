Haberler

KKTC'de 'Diksiyon Kış Okulu' başlıyor

Güncelleme:
Türk Dil Kurumu, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliğiyle düzenlenen Diksiyon Kış Okulu, 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Lefkoşa'da öğretmenlere Türkçenin inceliklerini öğretmek için gerçekleştirilecek.

TÜRK Dil Kurumu (TDK), KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliğiyle düzenlenen 'Diksiyon Kış Okulu', 26 Ocak'ta başlıyor. Spikerler ve alanında uzman eğitmenler, 5 gün boyunca KKTC'li öğretmenlere Türkçenin inceliklerini anlatacak.

TDK'den yapılan açıklamaya göre; Türk Dil Kurumu ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi ortaklığında düzenlenen 'Diksiyon Kış Okulu', 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Atatürk Öğretmen Akademisi Yerleşkesi'nde düzenlenecek eğitim programı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı ve Türkçenin ses bayrağını daha yükseklere taşımayı hedefliyor. Programın 26 Ocak Pazartesi günü saat 09.30'da başlayacak açılış törenine KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TDK Başkanı Osman Mert, Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Güner Konedralı ve TDK Bilim Kurulu Üyesi Başspiker Şener Mete katılacak. 5 gün sürecek Diksiyon Kış Okulu'nda, öğretmenler 4 ayrı grup halinde, alanında duayen isimlerden eğitim alma fırsatı bulacak. Eğitim kadrosunda TRT kökenli usta spikerler ve uzmanlar yer alıyor.

Yoğun geçecek eğitim programı, 30 Ocak Cuma günü saat 15.00'te yapılacak kapanış ve değerlendirme oturumu ile sona erecek. Bu oturuma TDK Başkan Yardımcısı Harun Şahin, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Güner Konedralı ve TDK Bilim Kurulu Üyesi Şener Mete katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
