Dikili ve Seferihisar açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı ve yakalandı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında toplam 67 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, Seferihisar ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler, bottaki 2'si çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 6'sı çocuk 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
