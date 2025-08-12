Dikili'de Yangın: Ekipler Yoğun Mücadele Veriyor

Dikili'de Yangın: Ekipler Yoğun Mücadele Veriyor
İzmir'in Dikili ilçesinde bir sitede çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Ekipler, gece saatlerinde rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere müdahale ediyor. Sitede yaşayanlar güvenlik nedeniyle tahliye edilirken, yangında bazı evler zarar gördü.

İzmir'in Dikili ilçesinde bir sitede çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Çandarlı Mahallesi'ndeki Bimeyko Sitesi'nde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 arazöz ve 3 su tankeri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı site tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

"Ekipler yoğun çaba sarf ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldığı ifade edildi.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 02.45'te yapılan ihbarın ardından olay yerine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin 18 araç ve 54 personeli, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte alevlere müdahalede bulundu. Sitede yaşayan vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Site içerisindeki 7 ev tamamen, 4 ev ise kısmen yangından zarar gördü. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekipler rüzgar nedeniyle devam eden yayılma riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
500
