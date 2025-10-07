Dikili'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin birçok noktasında dün gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de aralıklarla sürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre saat 10.00 itibariyle İzmir'de metrekareye en fazla yağış, 99,8 kilogramla Dikili ilçesinde düştü.

İlçede yağış sonrası bazı yollarda çökme oldu, su birikintileri oluştu. Çöken yollara giren araçlarda zarar oluştu. Belediye ekipleri yollarda çalışma başlattı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kentte, sağanağın perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.