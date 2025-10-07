Haberler

Dikili'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Dikili'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak, yollarda çökme ve su birikintilerine neden oldu. Belediye ekipleri çalışma başlattı.

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin birçok noktasında dün gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de aralıklarla sürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre saat 10.00 itibariyle İzmir'de metrekareye en fazla yağış, 99,8 kilogramla Dikili ilçesinde düştü.

İlçede yağış sonrası bazı yollarda çökme oldu, su birikintileri oluştu. Çöken yollara giren araçlarda zarar oluştu. Belediye ekipleri yollarda çalışma başlattı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kentte, sağanağın perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
