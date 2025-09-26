Dikili Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 18'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığının envanterinde yer alan kıyı gözetleme mobil aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 18'i çocuk 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.