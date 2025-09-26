Haberler

Dikili Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından yapılan operasyonda, içinde 18 çocuk bulunan toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, lastik bottaki göçmenleri karaya çıkararak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığının envanterinde yer alan kıyı gözetleme mobil aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 18'i çocuk 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haberler.com
