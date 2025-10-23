Dijital Okuryazarlık ve Kişisel Verilerin Korunması İçin Seminer Düzenlendi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( Kvkk ) ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "Güvenli Gelecek İçin Dijital Okuryazarlık Projesi" kapsamında, okul yöneticileri ve öğretmenlerin dijital okuryazarlık ile kişisel veri farkındalığını artırmak amacıyla İstanbul'da seminer düzenlendi.

Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerin açılışında konuşan KVKK Başkan Yardımcısı Cihan Kanlıgöz, son 30-40 yılda dijital teknolojilerin gelişmesiyle akıllı telefonlar, akıllı cihazlar, gelişmiş bilgisayarlar ve yapay zekanın hayatımıza girdiğini, bunun sonucunda kişilere ait bilgilerin toplanmasının, saklanmasının ve analiz edilmesinin çok kolay hale geldiğini söyledi.

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve bireylerin haklarını korumak amacıyla dünya genelinde çeşitli düzenlemelerin yapıldığını vurgulayan Kanlıgöz, "Bu durumun ülkemize yansıması 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Bu kanun, bir çerçeve düzenleme niteliğinde. Yani özel kanunlarla da kişisel verilerin korunmasıyla ilgili veya işlenmesiyle ilgili düzenlemeler olabilir ama eğer özel bir kanunda bu konuda bir düzenleme yoksa 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun getirdiği ilke ve esaslar geçerli." diye konuştu.

Kanlıgöz, kanunun veri işlemede özel hak ve özgürlüklerin korunmasını kapsadığını belirterek, "Anayasamızın 20. maddesinde 2010 yılında getirilen bir düzenleme, 'Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.' diyor. Yani bireye, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı tanıyor. Bu hak, kime karşı kullanılacak? Veri sorumlusu dediğimiz kişi veya kuruluşlara karşı. Bu hakkın korunması ve hakkın içeriğinin düzenlenmesi için de 6698 sayılı kanun çıkartılmış durumda. Kurumumuz da bu kanun çerçevesinde kurulan bir kurum." şeklinde konuştu.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın bir diğer boyutunun ise dijital okuryazarlık olduğuna dikkati çeken Kanlıgöz, şöyle devam etti:

"Dijital okuryazarlık, genel olarak 'bireyin dijital teknolojileri doğru, güvenli ve sorumlu biçimde kullanma becerisi' şeklinde tanımlanıyor. Bu beceri, çevrimiçi ortamında paylaşılan bilgilerin risklerini tanımayı, dijital güvenlik araçlarını etkin şekilde kullanmayı ve kişisel verileri korumaya yönelik bilinçli tercihler yapabilmeyi sağlar. Dolayısıyla dijital okuryazarlığı yüksek bireyler dijital dünyanın fırsatlarından yararlanırken, kişisel verilerini korumak konusunda daha donanımlı hale gelirler."

Kanlıgöz, seminerlerde eğitimcilerle birlikte çalışarak dijital farkındalığın sadece bir kavram olmasının ötesinde bir davranış biçimi olarak hayata geçirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

"Güvenli Gelecek İçin Dijital Okuryazarlık Projesi" ile rehber öğretmenler ve bilişim teknolojileri öğretmenlerini dijital okuryazarlık ve kişisel verilerin korunması konusunda bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirten Kanlıgöz, "Projenin sonunda öğrencilerimizin dijital ortamda daha bilinçli hareket eden bireyler olmalarını, öğretmenlerimizin ise dijital okuryazarlığı ve veri koruma kültürünü yaygınlaştıran öncü bir rol üstlenmelerini umuyoruz. Çünkü biliyoruz ki güvenli bir dijital gelecek her şeyden önce bilinçli bireylerle mümkün." ifadelerini kullandı.

Projenin ilk etapta ülkenin çeşitli bölgelerindeki 16 ilde gerçekleştireceklerini ifade eden Kanlıgöz, "Ankara'da ilk etabını yaptık. Bugün ve yarın da İstanbul'da bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bu şekilde 3 bin 500'den fazla öğretmenimize ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından KVKK Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Ersin Can ve uzman Ahmet Miraç Sönmez "Dijital Okuryazarlık" ve "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi" konularında sunum gerçekleştirdi.