Şantiye-M uygulaması, 1 Ocak 2026'dan itibaren zorunlu olacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inşaat sektöründe dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla geliştirdiği Mobil Şantiye Defteri (Şantiye-M) uygulamasının 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zorunlu olacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Şantiye-M uygulamasıyla, şantiyelerde tutulan geleneksel şantiye defterleri dijital ortama taşınacak. Şantiye şefleri, işin hangi bölümlerinde çalışıldığını, ilerleyişini, günlük faaliyet raporlarını, personel ve ekipman durumlarını mobil uygulama üzerinden kayıt altına alacak. Böylece şantiye şeflerinin üstlendikleri işler anlık olarak takip edilebilecek.

DENETİMLER DE ŞANTİYE-M SİSTEMİNE İŞLENECEK

Yeni düzenleme kapsamında, şantiye şefleri yılda en az bir kez ruhsat düzenleyen ilgili idareler tarafından görev yerinde denetlenecek. Aynı şantiye şefinin yürüttüğü tüm işler eş zamanlı olarak denetime tabi tutulacak. Denetimler, yönetmeliğe eklenen Ek-2 Şantiye Şefi Denetim Formuna göre yapılacak ve sonuçlar Bakanlığın Şantiye-M sistemine işlenecek.

YAPI USTALARI KAYIT ALTINA ALINACAK

Yapım işlerinde çalışacak yapı ustalarının kayıtları elektronik ortamda yapılacak. Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı geçerli belgelerine sahip yapı ustaları, e-Devlet üzerinden Şantiye-M sistemine kayıt yaptırabilecek.

GEÇİŞ SÜRECİ KADEMELİ ŞEKİLDE UYGULANACAK

Yapı ustalarının şantiye bazlı takip sistemi, kademeli şekilde hayata geçirilecek. 2026'da ilk olarak kayıt işlemleri ile uygulamaya alınacak bu sistem, 1 yıl sonra 4 bin 500 metrekare üstü yapılar; 3 yıl sonra 1500-4 bin 500 metrekare yapılar; 4 yıl sonra ise 500-1500 metrekare yapılar için uygulanmaya başlanacak. Şantiye-M uygulaması ile şantiyede işe başlayan veya işi bırakan tüm yetki belgeli ustalar, şantiye şefleri tarafından sistem üzerinden kayıt altına alınacak. Bu sayede yapı ustalarının iş bazlı takibi mümkün hale gelirken, yetki belgeli çalışma teşvik edilecek, mesleki yetkinlik artırılacak. Böylece kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşma hedeflerine katkı sağlanacak.