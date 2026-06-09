'Dijital Anafor' zirvesinde ekran bağımlılığına çözüm aranacak

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, 12-13 Haziran'da düzenlenecek "Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi"nde dijital mecraların çocuklar ve gençler üzerindeki etkisinin ele alınacağını belirterek, "Çocuklarımızın daha mutlu ve huzurlu olmasını temin edeceksek, ekran sürelerimizi kısaltmak zorundayız." dedi.

Karabıyık, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde İstanbul Aile Vakfı ve RTÜK'ün işbirliği ile 12-13 Haziran tarihlerinde Grand Cevahir Otel'de "Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi" düzenleneceğini, hazırlık sürecinde kapsamlı saha araştırmaları yaptıklarını söyledi.

Vakfın uluslararası sempozyumlar ve çalıştaylarla faaliyetlerine yön vermeye çalıştığını kaydeden Karabıyık, farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirerek toplumsal meseleleri çok yönlü ele aldıklarını ifade etti.

Karabıyık, 2024 yılında 26 şehirde siyasi ve demografik kotalar uygulanarak oluşturulan 4 bin 202 kişilik örneklem grubuyla gerçekleştirdikleri saha araştırmasının dijital mecraların etkisine ilişkin önemli veriler ortaya koyduğunu belirtti.

Bu çalışmada "Dijital mecralar çocuklara ve gençlere zararlarından çok fayda mı üretiyor, faydalarından çok zarar mı üretiyor?" sorusunu yönelttiklerini dile getiren Karabıyık, katılımcıların yüzde 82,9'unun "Dijital mecraların zararları faydalarından fazladır." cevabını verdiğini, ayrıca yüzde 80,7'sinin "Dijital mecralar toplumsal değerleri aşındırıyor." dediğini aktardı.

Bu sonuçların ardından ekran bağımlılığı ve problemli ekran kullanımına ilişkin çalışmaları hızlandırdıklarını vurgulayan Karabıyık, problemli ekran kullanımını azaltma, ekran sürelerini kısaltma ile ilgili vakfın 17 ayrı faaliyeti bulunduğunu bildirdi.

"Ekran bağımlılığı halk sağlığı problemine dönüşüyor"

Ekran bağımlılığının günümüzde tütün ve uyuşturucu bağımlılığı gibi önemli bir risk alanına dönüştüğünü ifade eden Karabıyık, "Ekran bağımlılığının oluşturduğu riskler, kısa vadede görünmese de çok büyük riskler ortaya çıkartıyor. Bunu en son Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan menfur okul saldırılarıyla yaşamış olduk maalesef. Gençlerimizi buraya savuran şeyi de bir 'dijital anafor' olarak adlandırıyoruz. Hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem de aile fertleri ekranla kurdukları münasebeti sağlıklı bir zemine oturtamadığında bu anafora kapılarak savrulup gidiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Karabıyık, yaptıkları araştırmalara göre, özellikle çocukların ve gençlerin kimlik gelişimi süreçlerinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini, ayrıca anne babaların ekran süresi arttıkça çocukların baskı, sıkıntı, kaygı seviyesinin yükseldiğini dile getirdi.

Bu durumun çocukların ve gençlerin ülkelerine olan aidiyetini de etkilediğine dikkat çeken Karabıyık, "Çocuklarımızın daha mutlu ve huzurlu olmasını temin edeceksek, ekran sürelerimizi kısaltmak zorundayız. Onların bu ülkeye olan aidiyeti ve bu ülkenin geleceğini inşa etmelerini temin etmek istiyorsak, yine ekran sürelerimizi kısaltmak zorundayız." dedi.

Zirveden somut çözüm önerileri bekleniyor

"Dijital Anafor: Ekran Bağımsızlığı Zirvesi"nden kamu politikaları ve yasal düzenlemelere ilişkin öneriler çıkmasını beklediklerini belirten Karabıyık, farklı kurumların ve uzmanların aynı platformda buluşmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kamu, sivil toplum ve uzmanların bir araya geleceği zirvede, konunun bütün boyutlarıyla ele alınacağını söyleyen Karabıyık, şunları kaydetti:

"Bütün bu müktesebattan ve kapasiteden çözüm yolları da sonuç bildirgesiyle ortaya konmuş olacak. Zirve kapsamında, RTÜK tarafından aile dostu yapımların ödül töreni gerçekleştirilecek. Yine bu zirve kapsamında, Türkiye'deki televizyon yöneticileri ve önde gelen yapımcılar bir masa etrafında bir araya gelecekler. Televizyon yayınlarının, yapımlarının topluma fayda üretmesi adına neler yapılabilir, bunlar da buralarda konuşulacak. Buradan ortak akılla atılabilecek adımlar, yapılabilecek uygulamalara dair çok somut çıktılar olmasını bekliyoruz."

Karabıyık, zirvede üniversitelerle yapılan iş birlikleri kapsamında televizyon dizilerindeki aile temsillerine ilişkin çalışmaların paylaşılacağını, bu yapımlarda ailenin sorun merkezi gibi gösteriliyor olmasının toplumsal etkilerinin de konuşacağını sözlerine ekledi.