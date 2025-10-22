Digor'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı törenle kutlandı

Digor ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra mehter takımı eşliğinde atlı birliklerin de katılımıyla düzenlenen yürüyüşte, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Millet Caddesi'nden Hükümet Konağı önüne yürüdü.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte, öğrenciler ilçenin kurtuluşunu temsili olarak canlandırdı.

Öğrencilerin yedi bölgenin halk oyunlarını oynadığı kutlama programı renkli geçti. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan asayiş köpeği "Burç" da kutlamada gösteri yaptı.

Digor Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Digor'umuz 40 yıl işgal, esaret altında kalmıştır. Bu esaretten hürriyete kavuşmak hiç de kolay olmamıştır. Bu topraklar mücadeleyi iyi bilen topraklar, bu topraklar gaziliği iyi bilen topraklar. Milletimiz bu topraklarda Gazi Ahmet Muhtar Paşa komutasında düşmana geçit vermemiş ve ülkemizde ilk defa Gazilik unvanı verilen madalyayı şehrine getirmiş." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Kızılayı katılımcılara ikramlarda bulundu, Yeşilay ekipleri de öğrencilerle oyunlar oynadı.