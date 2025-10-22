Haberler

Digor'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı törenle kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Digor ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı törenle kutlandı.

Digor ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra mehter takımı eşliğinde atlı birliklerin de katılımıyla düzenlenen yürüyüşte, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Millet Caddesi'nden Hükümet Konağı önüne yürüdü.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte, öğrenciler ilçenin kurtuluşunu temsili olarak canlandırdı.

Öğrencilerin yedi bölgenin halk oyunlarını oynadığı kutlama programı renkli geçti. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan asayiş köpeği "Burç" da kutlamada gösteri yaptı.

Digor Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Digor'umuz 40 yıl işgal, esaret altında kalmıştır. Bu esaretten hürriyete kavuşmak hiç de kolay olmamıştır. Bu topraklar mücadeleyi iyi bilen topraklar, bu topraklar gaziliği iyi bilen topraklar. Milletimiz bu topraklarda Gazi Ahmet Muhtar Paşa komutasında düşmana geçit vermemiş ve ülkemizde ilk defa Gazilik unvanı verilen madalyayı şehrine getirmiş." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Kızılayı katılımcılara ikramlarda bulundu, Yeşilay ekipleri de öğrencilerle oyunlar oynadı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşıyorlar! Kötü haberler üst üste
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.