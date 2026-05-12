Kars'ta tırın çarptığı kadın öldü
Kars'ın Digor ilçesinde otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki Miyase D., tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayda tır sürücüsü ve otobüs şoförü gözaltına alındı.
Ercan K. idaresindeki 36 ABC 645 plakalı tır, Kilittaşı köyü yol ayrımında yolcu otobüsünden inip yolun karşı tarafına geçmek isteyen 58 yaşındaki Miyase D'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Miyase D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.
Olayda, tır sürücüsü Ercan K. ile otobüs şoförü gözaltına alındı.