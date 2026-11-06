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DiEM25'nin Belçika'daki tek banka hesabı habersiz kapatıldı, paraya erişilemiyor

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DiEM25, Belçika'daki tek banka hesabının önceden haber verilmeden kapatıldığını ve paraya erişemediğini açıkladı. Kapatma, otoriterleşmeye karşı çıkanların susturulması örneği olarak nitelendirildi; çalışan maaşları ve ofis kirasıyla Avrupa faaliyetleri risk altında.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in kurucularından olduğu Avrupa'da Demokrasi Hareketi 2025 (DiEM25), Belçika'daki tek banka hesabının önceden haber verilmeden kapatıldığını ve hesaptaki paraya erişemediğini açıkladı.

DiEM25'ten yapılan yazılı açıklamada, hesabın kapatılması "Avrupa'nın otoriterleşmesine karşı çıkanların sistematik biçimde susturulmasının" bir örneği olarak nitelendirildi.

Açıklamada, çalışanların maaşlarının ve ofis kirasının ödenmesiyle hareketin Avrupa genelindeki faaliyetlerinin sürdürülmesinin ciddi risk altında olduğu belirtildi.

Varufakis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video mesajda, destekçilerin 5 veya 10 avroluk bağışlarını yatırdığı hesabı 11 yıldır kullandıklarını kaydetti.

Bankanın hesabı kapatma gerekçesini bildirmediğini ve kendilerine karara itiraz etme imkanı tanımadığını belirten Varufakis, başka bir bankada hesap açmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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