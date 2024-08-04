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Didim'de atık suyu denize boşaltan otele 1 milyon liradan fazla para cezası

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan atık suları denize deşarj edildiği belirlenen otele 1 milyon 161 bin lira para cezası kesildiği, işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için girişimler başlatıldığı bildirildi.

Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye atık suları denize deşarj ettiği gerekçesiyle 1 milyon 161 bin lira para cezası kesildi.

ATIK SULARI DENİZE DÖKTÜLER

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekiplerinin çalışmaları sonucu, Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan bir otele ait foseptik çukurun taşmasıyla atık suların denize deşarj edildiğinin belirlendiği bildirildi.

Didim'deki işletmeye atık su deşarjı nedeniyle para cezası

1 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA CEZASI KESİLDİ

Açıklamada, "Denetim neticesinde deşarj hattı iptal edilerek işletmeye 1 milyon 161 bin lira para cezası kesilmiştir. İşletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için girişimler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Akbük Didim Çevre Ceza Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Yıldırım YILDIZ:

13 yıldır yazlıkçıyım esnaflarının çoğu berden ne yaparım nasıl kazık atarım , bir bu kalmıştı vallahi . Alışverişi bile oradan yapmıyorum kolay kolay , köylü dedikleri esnaf pazar kuruyor marketlerden çok çok kalitesiz ürünleri % 60 ile %300 arası faiş fiyata satıyorlar , herkese de söylüyorum marketten alın hiç değilse vergi verip eleman çalıştırıyorlar ülkeye faydaları oluyor diye düşünüyorum .

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