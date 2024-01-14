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Didim'de Genç Kız Taksiyle Kaçırıldı

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Didim ilçesinde çalıştığı kuaförün önünden bir taksi ile kaçırıldığı öne sürülen 17 yaşındaki genç kız, ailesini telefonla arayarak yardım istedi. Polis, ailenin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde çalıştığı kuaförün önünden bir taksi ile kaçırıldığı öne sürülen 17 yaşındaki G.N.S. isimli genç kız, ailesini telefonla arayıp, 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardım istedi. Polis, ailenin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan G.N.S., iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir taksideki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldı. Bir süre sonra annesini telefonla arayan G.N.S., 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardım istedi. Bunun üzerine aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi. Aile, kızının hayatından endişe ettiklerini belirtirken, ihbar üzerine harekete geçen polis, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, olayı duyan G.N.S.'nin yakınları ise sosyal medyadan paylaşım yaparak genç kızın bulunması için yardım çağrısında bulundu.

'ZORLA KAÇIRILDI'

Baba S.S., "Kızım G., bugün saat 18.00 sıralarında çalıştığı kuaförün önünde zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra annesini gizlice telefonla arayarak, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar' diye yardım istiyor. Daha sonra telefon kesiliyor. Kendisinden haber alamayınca polise şikayette bulunduk. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Didim İnsan Hakları Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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