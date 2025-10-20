Haberler

Didim'de Düzensiz Göçmen 12 Saat Denizde Hayatta Kaldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan'a geçmek için bindiği bottan denize düşen düzensiz bir göçmen, 12 saat boyunca dalgalarla boğuşarak hayatta kalmayı başardı. Balıkçılar tarafından kurtarılan göçmen, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisiyle sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Yunanistan'a geçmek için bindiği bottan denize düşen düzensiz bir göçmen, 12 saat boyunca yüzerek hayatta kalmayı başardı. Balıkçılar tarafından fark edilerek kurtarılan göçmen, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Didim açıklarında bir grup düzensiz göçmen, Yunanistan'a geçmek için bota binerek denize açıldı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, kısa süre sonra suya düştü. Bot yoluna devam ederken, denize düşen kaçak göçmen, yardım beklemeye başladı. Sabah saatlerinde, balık avlamak için denize açılan balıkçılar, saat 09.40 sıralarında bir kişinin denizde çırpındığını gördü. Balıkçılar, kısa sürede düzensiz göçmeni denizden kurtararak tekneye aldı.

12 SAAT DALGALARLA BOĞUŞTU

Kurtarılan göçmen, bottan düştüğünü ve birlikte yola çıktığı kişilerin geri dönüp kendisini almadığını söyledi. Yaklaşık 12 saattir denizde olduğunu belirten göçmen, ölüme terk edildiğini dile getirdi. Balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: MELEK FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

