Aydın'da deniz suyu arıtılarak içme suyuna dönüştürülecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüyle imzaladıkları protokol kapsamında Didim ilçesinde deniz suyunu arıtıp içme suyuna dönüştüreceklerini bildirdi.

Çerçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin protokolünü DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile imzaladıklarını belirtti.

Protokol kapsamında Didim'in Akbük Mahallesi'nde "ters osmoz" sistemiyle deniz suyunun kir, tuz, ağır metal, bakteri ve kimyasallardan arındırılacağını kaydeden Çerçioğlu, böylelikle deniz suyunu içme suyuna dönüştüreceklerini kaydetti.

Günlük 10 bin metreküp kapasiteyle saniyede 115 litre deniz suyunu arıtacaklarını ve 85 bin vatandaşın içme suyunu sağlayacaklarını aktaran Çerçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tesisimiz ihtiyacı olan 5 megavatla elektrik enerjisini, güneş enerji panelleri sayesinde kendi kendine üreterek hem doğayı koruyacak hem de çevremize hiçbir zarar vermeden deniz suyunu arıtacağız. Kentimize olan hassasiyetinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ederiz. Aydın'ımıza hizmet etmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."