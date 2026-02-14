Haberler

Aydın'da deniz suyu arıtılarak içme suyuna dönüştürülecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek projeyi Devlet Su İşleri ile imzaladı. Proje, ters osmoz sistemi ile deniz suyunu arıtacak ve bölgedeki 85 bin vatandaşın su ihtiyacını karşılayacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüyle imzaladıkları protokol kapsamında Didim ilçesinde deniz suyunu arıtıp içme suyuna dönüştüreceklerini bildirdi.

Çerçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin protokolünü DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile imzaladıklarını belirtti.

Protokol kapsamında Didim'in Akbük Mahallesi'nde "ters osmoz" sistemiyle deniz suyunun kir, tuz, ağır metal, bakteri ve kimyasallardan arındırılacağını kaydeden Çerçioğlu, böylelikle deniz suyunu içme suyuna dönüştüreceklerini kaydetti.

Günlük 10 bin metreküp kapasiteyle saniyede 115 litre deniz suyunu arıtacaklarını ve 85 bin vatandaşın içme suyunu sağlayacaklarını aktaran Çerçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tesisimiz ihtiyacı olan 5 megavatla elektrik enerjisini, güneş enerji panelleri sayesinde kendi kendine üreterek hem doğayı koruyacak hem de çevremize hiçbir zarar vermeden deniz suyunu arıtacağız. Kentimize olan hassasiyetinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ederiz. Aydın'ımıza hizmet etmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Restoran bile akıntıya kapıldı

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü oyuncudan beklenmedik hamle
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu