Aydın'da denizde kaybolan astsubay ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde dalış yapmak için denize giren astsubay ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi 3. Koy'da dalış yapmak için denize giren Astsubay Abdülsamet Açıkgöz'den (40) bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar, helikopter, deniz polisi ve dalgıç ekiplerinin de katılımıyla bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Aramalarda, Açıkgöz'ün cansız bedeni D-Marin açıklarında bulundu.

Açıkgöz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.