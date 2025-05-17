Dicle Üniversitesi'nde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi Kuruldu

Dicle Üniversitesi'nde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi'ni resmen kurarak, turizm alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi ve yabancı dil eğitimini geliştirmeyi hedefliyor.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Dicle Üniversitesi Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi resmen kuruldu.

Fakülte hem turizm alanında yetişmiş nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hem de yabancı dil eğitimi alanında bölgesel ve ulusal düzeyde öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, fakültenin sadece üniversitenin akademik çeşitliliğini zenginleştirmekle kalmayacağın, aynı zamanda üniversitenin ekonomik büyüme ve kültürel diplomasi için stratejik bir alan olan turizm sektörüne katkılarını artırmada hayati bir rol oynayacağını belirtti.

Yabancı Diller ve Turizm Fakültesinin üniversitenin ileri görüşlü vizyonunun bir yansıması olduğunu aktaran Eronat, şunları kaydetti:

"Bu fakültenin kurulması yalnızca yapısal bir genişleme değil, aynı zamanda uzun vadeli vizyonumuzu yansıtan stratejik bir açılımdır. Günümüz dünyasında, yabancı dillerde etkili bir şekilde iletişim kurabilme ve farklı kültürleri anlama kapasitesi vazgeçilmez becerilerdir. Öte yandan turizm, insanları bir araya getiren, ekonomileri destekleyen ve sınırlar ötesinde karşılıklı anlayışı teşvik eden bir alandır. Bu iki alanı tek bir çatı altında birleştirerek öğrencilerimize benzersiz bir disiplinlerarası bakış açısı kazandırıyoruz. Fakültemiz, eleştirel düşünen, sorumlu davranan ve hem yerel topluluklarına hem de daha geniş dünyaya anlamlı bir şekilde katkıda bulunan öğrenciler yetiştirecektir. Fakültemizin Diyarbakır'ımızda ve bölgemizde akademik yenilik ve bölgesel kalkınma için bir katalizör görevi göreceğine inanıyoruz. Sayın YÖK Başkanımız başta olmak üzere, fakültenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
MKE Ankaragücü'nün borcu dudak uçuklattı

Borçları dudak uçuklattı! Türk futbolunun çınarına kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Şimşek: Mayıs'ta enflasyon beklentisi yüzde 25,1'e geriledi

Bakan Şimşek'ten enflasyonda umutlandıran çıkış
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.