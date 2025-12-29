Dicle Üniversitesinde eğitime yarın da ara verildi

Dicle Üniversitesinde, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi.

Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretime faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı ifade edilerek, engelli ve hamile personelin de 30 Aralık Salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.