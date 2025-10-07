Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne Yeni CPR Cihazları Kazandırıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, iki otomatik mekanik kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) cihazı alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DÜBAP) desteğiyle DÜ Hastanesi Acil Servisi ve Acil Yoğun Bakım Ünitesi'ne iki CPR cihazı kazandırıldı.

Kalp durması (kardiyak arrest) durumlarında manuel göğüs basısına alternatif olarak kullanılan bu cihazlar, sabit ritim, derinlik ve basınçta kesintisiz kalp masajı yapabilme özelliğiyle sahip.

Bu sayede, uzun süren resüsitasyonlarda sağlık personelinin fiziksel yükü azalırken, yaşam zincirinin kalitesi ve hastaların hayatta kalma oranları da önemli ölçüde artıyor.

Yeni teknoloji sayesinde kalbi durmuş hastalarda cihaz tarafından gerçekleştirilen kesintisiz kalp masajı eşliğinde, anjiyografi ve koroner girişim gibi ileri işlemler güvenle yapılabiliyor. Bu durum, özellikle zamanın hayati önem taşıdığı kardiyak arrest vakalarında tedaviye erişim süresini kısaltarak yaşam şansını belirgin biçimde artırıyor.

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, cihazların hizmete alınmasının bölge için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Akıl, "Modern tıbbın sunduğu teknolojik imkanları en etkin şekilde kullanarak halkımıza hızlı, etkili ve güvenli acil sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu cihazların devreye girmesiyle özellikle hastane içi ve ambulans transferlerinde resüsitasyon kalitesinde önemli bir artış sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Yaman ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Şen ise bu cihazların hastaneye kazandırılmasında destek sağlayan Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Tıp Fakültesi Dekanlığı'na, Hastane Başhekimliği'ne ve DÜBAP Koordinatörlüğü'ne teşekkür etti.