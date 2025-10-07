Haberler

Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne Yeni CPR Cihazları Kazandırıldı

Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne Yeni CPR Cihazları Kazandırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Servisi ve Acil Yoğun Bakım Ünitesi'ne iki otomatik mekanik kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) cihazı alındı. Bu cihazlar, kalp durması durumlarında sağlık personelinin yükünü azaltarak, hasta hayatta kalma oranlarını artırmaya yardımcı olacak.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, iki otomatik mekanik kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) cihazı alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DÜBAP) desteğiyle DÜ Hastanesi Acil Servisi ve Acil Yoğun Bakım Ünitesi'ne iki CPR cihazı kazandırıldı.

Kalp durması (kardiyak arrest) durumlarında manuel göğüs basısına alternatif olarak kullanılan bu cihazlar, sabit ritim, derinlik ve basınçta kesintisiz kalp masajı yapabilme özelliğiyle sahip.

Bu sayede, uzun süren resüsitasyonlarda sağlık personelinin fiziksel yükü azalırken, yaşam zincirinin kalitesi ve hastaların hayatta kalma oranları da önemli ölçüde artıyor.

Yeni teknoloji sayesinde kalbi durmuş hastalarda cihaz tarafından gerçekleştirilen kesintisiz kalp masajı eşliğinde, anjiyografi ve koroner girişim gibi ileri işlemler güvenle yapılabiliyor. Bu durum, özellikle zamanın hayati önem taşıdığı kardiyak arrest vakalarında tedaviye erişim süresini kısaltarak yaşam şansını belirgin biçimde artırıyor.

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, cihazların hizmete alınmasının bölge için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Akıl, "Modern tıbbın sunduğu teknolojik imkanları en etkin şekilde kullanarak halkımıza hızlı, etkili ve güvenli acil sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu cihazların devreye girmesiyle özellikle hastane içi ve ambulans transferlerinde resüsitasyon kalitesinde önemli bir artış sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Yaman ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Şen ise bu cihazların hastaneye kazandırılmasında destek sağlayan Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Tıp Fakültesi Dekanlığı'na, Hastane Başhekimliği'ne ve DÜBAP Koordinatörlüğü'ne teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Görüntü Diyarbakır'dan! Duruşma salonunda ortalık karıştı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 320.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.