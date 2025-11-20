Haberler

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı
Güncelleme:
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi, hastanede tedavi gören çocuklar için Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında kutlama programı düzenledi. Etkinlikte çocuklarla pasta kesildi ve çocukların sağlıklı, mutlu bir geleceğe sahip olması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çekildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından yapılan açıklamaya göre, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları etkinlikte çocuklarla pasta kesti.

Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından yapılan açıklamaya göre, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları etkinlikte çocuklarla pasta kesti.

Açıklamada, söz konusu gün vesilesiyle zor koşullarda yaşayan çocuklara dikkat çekildiği, tüm çocukların güven içinde büyüyebileceği ve mutlu bir geleceğe sahip olabileceği bir dünya için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, çocukların sağlıklı, mutlu ve güven içinde büyüyebilmelerinin öncelik olduğunu belirterek "Bugün burada minik yüreklerle bir arada olmak, bizler için büyük mutluluk kaynağıdır." dedi.

DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl da Dünya Çocuk Hakları Günü'nün çocukların sağlık, güven ve mutluluğunu önceleyen özel bir gün olduğunu vurgulayarak "Çocuklarımız toplumun ışığı ve geleceğimizin teminatıdır. Onların daha sağlıklı ve mutlu bir dünyada büyümesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

