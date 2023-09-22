Dicle Üniversitesi Dekan Yardımcısı Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, mezun bir öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ve saldırganın kontrol altına alınmasının zor olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde önceden mezun olmuş bir kız öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, saldırıyı gerçekleştiren şahsın defalarca bıçağı vücudunun çeşitli yerlerine saplamaya çalıştığını ve zor kontrol altına aldığını söyledi.

18 Eylül tarihinde sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, iki yıl önce mezun olduğu fakülte öğrencisi B.Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve kafasından yaralanmıştı. Kasap bıçağıyla Yılmaz'ı kafasından yaralayan B.Y., fakültenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı Yılmaz, üniversitenin tıp fakültesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Yılmaz, taburcu olduktan sonra olayın iç yüzünü anlatarak yazılı açıklamada bulundu.

Kendisini öldürme kastıyla saldırıda bulunulduğunu ifade eden Yılmaz, "18 Eylül 2023 tarihinde bıçaklı saldırıya uğradım. İki yıl önce mezun olmuş, hiçbir kez dersine girmediğim, adını ve yüzünü hiç hatırlamadığım bir kadın şahıs, öldürme kastıyla ve saldırı anına kadar niyetini belli etmeksizin saldırıda bulundu. Büyük bir kasap bıçağı ile kafamın tam üzerine saplama şeklinde vurarak beni yaraladı. Dahası bileklerinden tutup kontrol altına alana kadar defalarca bıçağı bana doğru saplamaya çalıştı" dedi.

"B.Y. önce farklı hocanın odasına gidiyor, onu odada bulamayınca bana saldırıyor"

B.Y.'nin amacının farklı bir hocayı da yaralamak olduğunu belirten Yılmaz, "Sebep olarak emniyetteki polisler, kopyadan yakalattığım için böyle bir saldırıda bulunduğunu söylediğini belirttiler. 2017 yılında, derslerine girmediğim halde, o bölümün vize sınavlarında, başka bir hoca ile birlikte gözetmenlik yaparken, kopya çektiğini tespit etmiş ve gerekli yasal işlemi başlatmıştık. Bu şahıs önce diğer hocanın odasına gidiyor, onu odada bulamayınca benim odama gelerek ve saldırı niyetini belli etmeksizin saldırıyor. Şu vaziyette diğer hocamız da aynı saldırıya maruz kalabilirdi" ifadelerine yer verdi.

"B.Y.'nin henüz ifadesi dahi alınamamıştır"

Avukatından B.Y.'nin ifadesinin dahi alınmadan mahkeme kararıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiğinin altını çizen Yılmaz, "Avukatımdan öğrendiğim kadarıyla, ilgili şahıs ifade alma işlemi sırasında göstermiş olduğu tavır ve davranışlar sonucu ifadesi alınamamış, çıkarıldığı mahkeme tarafından Elazığ'a hastaneye sevk edilerek gözetim altına alınmıştır. Dolayısıyla henüz ifadesi dahi alınamamıştır. Medyada çıkan; saldıran şahsın ifadesine ulaşıldığı, benim ona hakaret ettiğim için saldırdığını söylediği haberleri kesinlikle yalandır. Avukatım aracılığıyla bu tür haberleri yapan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunma sürecini başlatmış bulunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Son olarak Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Görevimi yaptığım için ve yine görev yerimde, kesinlikle öldürme amacıyla başımdan yaralanmış durumdayım. Çok şükür ki, daha kötüsü olmadan bu saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş bulunuyorum." - DİYARBAKIR