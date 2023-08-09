Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD'dan Akreditasyon Aldı

Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma ekibi (DÜAK), AFAD'dan akreditasyon aldı. Ekip, depremden sonra kurulan ve zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak önemli başarılara imza attı. Ekip, afet ve acil durumlarında arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak için uzman ekiplerden eğitimler aldı ve ulusal çapta akredite oldu.

Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma ekibi (DÜAK), Afad'dan akreditasyon aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un desteğiyle gönüllü üniversite personelinin katılımıyla depremden sonra kurulan ve çok kısa sürede zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan ekip aynı zamanda acil durumlarda sahada yer alarak önemli başarılara imza attı.

Depremden hemen sonra AFAD Başkanlığına başvurarak Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Belgesi talebinde bulunan ekip, bu hafta yapılan denetim ve inceleme sınavını başarıyla tamamladı.

Olası afet ve acil durumlarında arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak ve hayat kurtarmak için uzman ekiplerden eğitimler alan DÜAK, eğitimlerin ardından, afetin meydana geldiği koordinatlara nasıl ulaşacağını, üs kurma, intikal tarzı, afet alanında nasıl davranılacağını, nasıl kurtarma yapılacağını, ilk yardımın nasıl uygulanacağını, personel araç ve alan güvenliğinin nasıl sağlanacağını, telsizle haberleşme, enkaza girme ve enkaz kaldırma işlemlerinde denetimlere tabi tutulan ekip tam not aldı.

Tüm süreçleri başarıyla tamamlayan ekip, ulusal çapta akredite olmayı başardı.