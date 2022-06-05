Sıcak havadan kaçıp serinlemek isteyen 3 lise öğrencisi, Dicle Nehri'nde boğularak can verdi - Haberler

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Sıcak havadan kaçıp serinlemek isteyen 3 lise öğrencisi, Dicle Nehri'nde boğularak can verdi

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Diyarbakır'da sıcaktan bunalmalarının ardından serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, bir süre sonra gözden kayboldu. Öğrencilerden biri kurtulmayı başarıp, bölgedekilere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 gencin cansız bedenini nehirden çıkardı.

Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, akıntıya kapıldı. Gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu.

1.5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sıcak havadan kaçıp serinlemek isteyen 3 lise öğrencisi, Dicle Nehri'nde boğularak can verdi

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır Bağıvar Dicle Sur Güncel Haberler

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