Dicle Nehri'nde Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Dicle Nehri'nde Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, su seviyesinin yükselmesi sonucu Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Dicle Nehri'nin bir bölümünde piknik yapan 4 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 4 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Berivan Aktuğ - Güncel
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