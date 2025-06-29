Dicle Nehri'nde Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, su seviyesinin yükselmesi sonucu Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Dicle Nehri'nin bir bölümünde piknik yapan 4 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 4 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Kaynak: AA / Berivan Aktuğ - Güncel