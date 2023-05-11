Dicle Nehri'nde bulunan ceset kayıp gencin ait çıktı

Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında bulunan erkek cesedinin, 10 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mustafa Ünsal'a (20) ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri kıyısında bulunan erkek cesedinin, 10 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mustafa Ünsal'a (20) ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi mevkisindeki Dicle Nehri kıyısında meydana geldi. Dicle Nehri kıyısında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği de cinayet ihtimali üzerine çalışma başlattı.