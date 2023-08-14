Dicle Elektrik Personeli Taşlı Saldırıya Uğradı

Mobil ve kaçak trafo kullanan şahıslardan enerji şirketi personeline taşlı saldırı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Dicle Elektrik personelleri, kamyonet ve traktör kasalarına yerleştirilen, mobil trafolar yanı sıra direklere kaçak olarak yerleştirilen trafoları jandarma eşliğinde topladığı sırada taşlı saldırıya uğradı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu düzenlemeleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, milli kaynaklar içinde büyük önem taşıyan elektriğin kayıpsız ve kaliteli olarak ulaştırılmasında saha ekipleri ve teknolojik yatırımları ile başarılı faaliyetler gerçekleştirirken kayıt dışı elektrik kullanımı tespit çalışmalarıyla da önemli çalışmalara imza atıyor. Geçtiğimiz ay Çınar ilçesinde tespit edilen 13 kaçak trafo ile milyonlarca liralık elektrik hırsızlığının önüne geçen ekipler, bu kez aynı bölgede mobil olarak tarlalara konumlandırılmış kaçak trafolar tespit etti. Bazıları ise elektrik direklerine çıkarılmış değerleri toplam yüzbinlerce lirayı bulan trafolara el koymak için Jandarma kontrolünde bölgeye gitti.

Jandarma ve saha ekipleri taşlandı

Jandarma, Dicle Elektrik saha ekiplerine kaçak trafo bulma ve el koyma işlemlerinde yoğun güvenlik tedbirleriyle eşlik etti. Bu sırada kaçak trafo sahipleri ve bazı bölge sakinleri jandarma ve Dicle Elektrik ekiplerine taşlı saldırıda bulundu. Geniş bir araziye yayılmış olarak traktör ve kamyonet kasalarının yanında elektrik direklerinin üzerine konumlandırılan kaçak trafolar ekiplerin yoğun çalışmaları ile toplandı. Yaşanan olaylar hafif insansız hava araçları tarafından kaydedildi.

"Her bir trafo 200 bin TL değerinde"

Tespit edilen kaçak trafolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, elektrikte kaçak kullanımın önüne geçmek ve aboneliği bulunmayan vatandaşları kayıt altına almak için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bir yandan elektrik dağıtım şirketleri arasındaki ilk Ar-Ge merkezinde kayıt dışı tüketimle mücadelede teknoloji tabanlı çalışmalara imza atarken diğer taraftan kaçak elektrik kullanımında direnen vatandaşların adeta karşı Ar-Ge çalışmalarına şahit olduklarını belirten Arvas, "Abone olarak elektrik kullanımını kayıt altına almak istemeyen vatandaşlar elektrik bedellerini ödememek için sağladığımız birçok teşvik programına rağmen değeri 200 bin TL olan trafolar alarak kaçak kullanıma yöneliyorlar. Amacımız milli kaynaklarımızı koruyarak kesintisiz, kayıpsız ve kaliteli bir şekilde sorumluluk bölgemize elektrik ulaştırmak. Bu kapsamda kullandığı elektriğin bedelini zamanında ödeyen abonelerin haklarını korumak adına kaçak kullanımla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Çınar ilçesinde ne olmuştu?

Dicle Elektrik saha ekipleri, Çınar ilçesi kırsal Yaprakbaşı ve Düzova Mahallelerine jandarma ekiplerinin sağladığı güvenlik desteğiyle 3 megavolt amper gücündeki toplam 13 kaçak trafoya el koymuştu. Kaçak trafolarla aylık yaklaşık 4 milyon Türk Lirası, sezonluk ise 16 milyon Türk Lirası değerindeki kaçak kullanımın önüne geçilmişti. El konulan trafolar 20-25 bin nüfuslu bir ilçenin enerji ihtiyacının rahatlıkla karşılanabilecek düzeydeydi.