Malatya'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 2 Polis Yaralı

1) MALATYA'DA MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 POLİS YARALI

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde otomobil ile Yunus polislerinin motosikleti çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Timi'ne ait motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 DRM 482 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

