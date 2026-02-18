Haberler

Nevşehir'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Aile Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1) KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN ANNE, BABA VE 8 AYLIK BEBEKLERİ ÖLDÜNEVŞEHİR'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

1) KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN ANNE, BABA VE 8 AYLIK BEBEKLERİ ÖLDÜ

NEVŞEHİR'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Acıgöl ilçesi Karacaören köyünde meydana geldi. Anne Azime Doğantekin (27), baba Sefer Doğatekin (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'den haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Kapıyı açamayan yakınlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, anne, baba ve 8 aylık bebeklerini yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'in, karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler kesin ölüm nedenlerinin tespiti için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti
Felaketi yaşıyorlar! Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin

Bu uyarıyı başkan yaptı: Zaruri işi olmayan ilçemize gelmesin
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi