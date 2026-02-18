Nevşehir'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Aile Hayatını Kaybetti

1) KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN ANNE, BABA VE 8 AYLIK BEBEKLERİ ÖLDÜ

NEVŞEHİR'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Acıgöl ilçesi Karacaören köyünde meydana geldi. Anne Azime Doğantekin (27), baba Sefer Doğatekin (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'den haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Kapıyı açamayan yakınlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, anne, baba ve 8 aylık bebeklerini yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'in, karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler kesin ölüm nedenlerinin tespiti için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı