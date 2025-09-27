CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PREVEZE DENİZ ZAFERİ MESAJI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, yayınladığı bir mesajla Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Şanlı Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü yürekten tebrik ediyor, bu destansı zaferle Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman leventlerini rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızın savunucusu kahraman denizcilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

2- PREVEZE DENİZ ZAFERİ'NİN 487'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEÇİT TÖRENİ

Gülseren KARAPINAR-Ataberk KURT- Ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM /İSTANBUL, -PREVEZE Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Beşiktaş Barbaros Anıtı'nda tören yapıldı. Ardından da İstanbul Boğazı'nda 15 savaş gemisiyle resmigeçit töreni düzenlendi. Gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.

Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı katıldı. Beşiktaş Barbaros Anıtı'nda başlayan programda; Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu tarafından Barbaros Hayrettin Paşa anıtına çelenk sunuldu. Üst Komutanlardan Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dr. Ercument Tatlıoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in günün anlam ve önemini belirten mektupları okundu. Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu'nun konuşmasının ardından anıt özel defteri imzalandı. Ardından Barbaros Türbesi'nde dua edildi.

15 GEMİYLE GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kutlamalar, İstanbul Boğazı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Kınalıada, TCG Kılıç, TCG Mizrak, TCG Karayel, TCG Gurbet, TCG Fırtına, TCG Doğan TCG Akçakoca, TCG Alanya, TCG Amasra TCG Işın, TCG Tekirdağ, TCG Sakarya TCG Preveze ve TCG Derya'nın yer aldığı 15 geminin geçit töreniyle devam etti. Gemiler saat 09.40'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü altından geçti. Saat 11.00 sıralarında ise Deniz Kuvvetleri personelleri tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ve çevredekiler 'Çimariva' ile selamlandı.

'DENİZLERE HAKİM OLAN CİHANA HAKİM OLUR'

Burada bir konuşma yapan Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, "Büyük Amiral Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin paşa; şanlı deniz harp tarihimizin en büyük zaferi "Preveze deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanı içinde huzurunuzdayız. 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur' vizyonu kapsamında, 487 yıl önce olduğu gibi bugün de coğrafyasının en güçlü deniz kuvveti olan Türk deniz kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma görevini başarıyla sürdürerek dünya denizlerinde harekat icra etmekte ve Türk bayrağını tüm denizlerde şerefle dalgalandırmaktadır. Deniz harp tarihimizin altın sayfasını oluşturan ve bizlere daima onurla anacağımız bu müstesna zaferi armağan eden kahraman denizcilerimizi ve başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, huzurlarında tazimle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsunö dedi.