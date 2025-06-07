TAKSİCİYİ SİLAHLA KÖPRÜYE GİTMEYE ZORLADI, ARAÇTAN İNİP KORKULUKLARA ÇIKTI; TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

TAKSİCİYİ SİLAHLA KÖPRÜYE GİTMEYE ZORLADI, ARAÇTAN İNİP KORKULUKLARA ÇIKTI; TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
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TAKSİCİYİ SİLAHLA KÖPRÜYE GİTMEYE ZORLADI, ARAÇTAN İNİP KORKULUKLARA ÇIKTI; TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİHasan YILDIRIM/ Bindiği takside şoföre silah gösterip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden E.K., intihar girişiminde bulundu.

TAKSİCİYİ SİLAHLA KÖPRÜYE GİTMEYE ZORLADI, ARAÇTAN İNİP KORKULUKLARA ÇIKTI; TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Hasan YILDIRIM/ Bindiği takside şoföre silah gösterip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden E.K., intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği şüpheli köprüden indirilerek gözaltına alındı. Köprüde Avrupa'dan Anadolu Yakasına geçiştre trafik durma noktasına geldi.

Olay, saat 12.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne meydana geldi. Taksiye binen E.K. şoföre silah göstererek köprüye doğru sürmesini istedi. Köprü girişinde taksiden inen E.K. köprünün korkuluklarına doğru gitti. Burada polis ekiplerince ikna edilen E.K. gözaltına alındı. Köprüde Avrupa'dan Anadolu Yakasına geçişte durma noktasına gelen trafik, şüphelinin indirilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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